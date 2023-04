RÃ©sumÃ© des annonces Urban Comics pour septembre 2023

L’éditeur Urban Comics a commencé ses annonces pour le second semestre 2023. MDCU vous a rassemblé les annonces de l’éditeur pour septembre 2023 qu’on n’a pas traité sur le site.

On commence le 1er septembre avec la première intégrale de la Série Gideon Falls dans la collection Urban Indies. Vous pourrez retrouver les 16 premiers numéros (sur 27) de cette série horrifique par le duo Jeff Lemire (Black Hammer) et Andrea Sorrentino (Green Arrow ).

SYNOPSIS : Norton Sinclair est un jeune homme perturbé, marginal et légèrement paranoïaque. Persuadé que les déchets des citadins renferment les clés d'une conspiration d'envergure, il accumule, classe et livre ses conclusions hallucinées au sujet d'une grange noire au docteur Xu, la psychiatre qui le suit depuis sa sortie de l'hôpital. Ailleurs, dans la petite bourgade de Gideon Falls, le père Fred prend contact avec la nouvelle communauté dont il a désormais la charge après la disparition subite du précédent prêtre. Au cours de sa première nuit sur place, une sinistre grange noire vient ponctuer une série d'événements pour le moins dérangeants...

Le même jour, c'est la sortie d’une autre série de Jeff Lemire. À savoir, Little Monsters tome 2 avec Dustin Nguyen (Descender) qui marque déjà la fin de la série.

SYNOPSIS : Tout s'écoulait paisiblement dans le monde en ruine des enfants oubliés. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, l'équilibre s'est rompu. Le reste de l'humanité n'a peut-être pas entièrement disparu... Suite à cette découverte, des rivalités naissent dans le groupe, et Romie semble en savoir plus que les autres sur le monde qui les entoure.

On évoque vite fait, mais le 22 septembre sera entièrement consacré à Tom Taylor (On vous renvoie à la news traitant du sujet).

Le 29 septembre sera dédié à du Batman et du BRIAN K. VAUGHAN. On commence par la suite de Batman Dark City par Chip Zdarsky (Daredevil) avec Mike Hawthorne (Deadpool) et Jorge Jimenez aux dessins.

SYNOPSIS : Depuis la disparition de Batman , les rues malfamées de Gotham sont aux mains des pires criminels, et des individus tels que Killer Croc ou Harvey Dent brutalisent la population en toute impunité. Qu'est-il arrivé au Chevalier Noir ? Comment peut-il rester sourd aux appels de ceux qu'il s'était pourtant juré de protéger ? Traqué par un certain « Red Mask », reste-t-il même à Bruce Wayne une infime possibilité de sauver sa peau avant de voir sa ville s'écrouler ?

Pour ceux qui se demandaient pourquoi tous les épisodes Détective Comics de 1988 n'étaient pas dans le Batman Chronicles 1988 volume 2, ils seront dans le volume 3 qui marque la fin de l’année 1988 pour Batman, avec la mini-série Batman : The Cult.

SYNOPSIS : John WAGNER et Alan GRANT poursuivent leur exploration du mythe de Batman et font plonger le personnage dans des recoins toujours plus sombres. Au dessin, Norm BREYFOGLE marque la période de son empreinte, dépeignant un personnage aussi robuste qu'étrange, une véritable Créature de la Nuit prête à tout pour nettoyer les rues angoissantes de Gotham. Jim STARLIN et Bernie WRIGHTSON, quant à eux, font pénétrer le héros au sein d'une sinistre secte, dans un récit flirtant avec l'horreur. L'univers du Chevalier Noir devient plus sombre que jamais, et Detective Comics en restera profondément redéfini.

On retrouvera ensuite la suite attendue de Saga avec son onzième tome qui continue les péripéties de notre univers favori.

SYNOPSIS : Alana, Hazel, Écuyer et Bombazine parcourent toujours la galaxie. Sous de fausses identités, ils mènent désormais une vie dangereuse de contrebandiers, échappent non sans quelques sacrifices aux pirates de l'espace et recourent à diverses stratégies pour déjouer la traque de l'Agent Spécial Gale. Une vie instable pour la jeune Hazel qui, malgré une force de caractère fièrement héritée de ses parents, peine à surmonter son deuil.

Enfin, on termine par la sortie de la deuxième et dernière intégrale de Paper Girls qui contient l’équivalent des tomes 4, 5 et 6 sorties en VF.

SYNOPSIS : Les voyages à travers l'espace-temps se multiplient pour Erin, Mac, Tiffany et KJ... mais ne se ressemblent pas. Après avoir été arrachées à leur époque, en 1988, les quatre amies ont découvert l'improbable 2016 peuplé de clones, de TV géantes et de créatures titanesques, avant de faire un bref séjour dans un passé préhistorique où une certaine Qanta Braunstein leur a appris qu'elle était l'inventrice du voyage dans le temps. Mais pour obtenir les nombreuses réponses à leurs questions, il faudra patienter encore un peu... le temps de retrouver la trace de Tiffany, projetée en l'an 2000.

On revient vite fait sur un oublie du calendrier d'août avec la publication Superman Chronicles 1987 volume 3, le 25 août. Il s'agit du dernier volume qui conclut l’année 1987 où John Byrne continue sa réinvention de l’univers de Superman alors qu’il est rejoint par d’autres dessinateurs pour dessiner l’univers de Superman . Le contenu VO sera le suivant : Adventures of Superman #431-435, Adventures of Superman Annual #1, Superman #9-12, Action Comics #592-595, Action Comics Annual #1 et Booster Gold #23.

SYNOPSIS : L'audacieuse refonte de l'Homme d'Acier imaginée par John BYRNE aura fait couler beaucoup d'encre. Et les sceptiques de la première heure n'auront pas mis longtemps à adhérer au nouveau visage de l'Homme de Demain. Rejoint par des artistes incontournables de l'époque, tels Jerry ORDWAY, Marv WOLFMAN, Karl KESEL ou encore John BEATTY, l'auteur complet poursuit son run de la plus brillante des façons. Sans doute ne se doutait-il pas de l'impact considérable qu'il aurait sur l'ensemble de la pop culture, et le genre des comics en particulier.

Enfin, sans forcément être des nouvelles annonces, petits rappels de titres déjà annoncés, mais décalés par l’éditeur. À avoir The Unnamed : Junkyard Joe et Multiversity Présente Terre-38 pour le 15 septembre.