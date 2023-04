[Sorties Comics] Mercredi 26 Avril

Panini Comics



Pas de note

Jason Aaron, Juan Frigeri, Aaron Kuder, Kev Walker



Méphisto a recruté les vilains les plus dangereux du Multivers pour assembler une nouvelle version des Maîtres du Mal. Ils s’attaquent à la Terre-616 après avoir saccagé de multiples réalités. Les Deathlok, envoyés par le mystérieux Premier Avenger, pourront-ils inverser le cours de la bataille ?

(Contient les épisodes US Avengers (2018) 51-56, Avengers 1,000,000 BC (2022) 1, Avengers Forever (2022) 1-5 et FCBD 2021: Avengers/Hulk (2021) 1 (I), précédemment publiés dans MARVEL COMICS 6-12 et inédits)

Prix : 28€