Résumé des annonces Urban Comics pour août 2023

L’éditeur Urban Comics a commencé ses annonces pour la fin du troisième trimestre 2023. MDCU vous a rassemblé les annonces de l’éditeur pour août 2023 qu’on n’a pas traité sur le site.

Le 18 août, on commence par une triple dose de Wonder Woman. Tout d’abord, la fin de la trilogie Wonder Woman Terre-un qui clôt les aventures de Wonder Woman par Grant Morrison et Yanick Paquette (Swamp Thing).

SYNOPSIS : Diana, désormais reine des Amazones, doit rassembler les tribus amazoniennes disparates pour la première fois depuis un millénaire. Mais avec l'assaut de Max Lord sur Paradise Island avec ses armures destructrices A.R.E.S. qui semble imminent, Wonder Woman aura besoin de toute la puissance de ses soeurs à ses côtés, toutes ses soeurs ! Diana pourra-t-elle enfin apporter son message de paix au Monde des Hommes, ou la guerre de Max Lord réduira-t-elle le monde et les Amazones en cendres ?

Ainsi que Wonder Woman Historia : The Amazons dans le DC Black Label par Kelly Sue DeConnick (Captain Marvel), accompagnées des prestigieux dessinateurs Phil Jimenez (Infinite Crisis), Gene Ha (Top 10) et Nicola Scott (Black Magic), le tout pour 24 €.

SYNOPSIS : Il y a des millénaires, la reine Héra et les déesses du panthéon olympien se sont montrées très insatisfaites de leurs homologues masculins. Loin de leur regard, elles mirent un plan à exécution : une nouvelle société était, une société jamais vue sur Terre, capable de choses merveilleuses et terribles : les Amazones. Mais leur existence ne pouvait rester secrète éternellement, si bien que lorsqu'une femme désespérée du nom d'Hippolyte croisa leur chemin, une guerre totale entre le ciel et la Terre débuta, et sans que personne ne puisse l'imaginer, allait mener à la naissance de la plus grande gardienne de la Terre !

Enfin, c’est l’arrivée du tome 4 de Wonder Woman Infinite marquant la fin de la série dans un volume épais avec les numéros 787 à 796 pour 24 €. Pour la conclusion finale du run de Becky Cloonan & Michael W. Conrad, il faudra lire le tome 2 de Planète Lazarus.

SYNOPSIS : Malgré le couronnement de la nouvelle reine des amazones, Nubia, la quiétude n'était que temporaire... Cheetah a pris le contrôle de Themyscira et Wonder Woman est contrainte d'y revenir pour le combat final. Mais ce n'est pas la seule rivale de l'amazone : Paula Von Gunther, alias Warmaster, a rassemblé ses quatre cavalières de l'apocalypse...

Synergie avec le film oblige, l’éditeur accompagne la sortie du film Blue Beetle d’une publication. Ici Blue Beetle Infinite qui concerne la mini-série la plus récente sur le personnage, à savoir Blue Beetle Graduation Day. Un petit volume de 17 € par JOSH TRUJILLO et ADRIÁN GUTIERREZ.

SYNOPSIS : Le post-bac, c'est pas de la tarte. En plus de devoir mettre hors d'état de nuire un nouveau super-vilain bien décidé à réduire El Paso en poussières, Jaime doit aussi subir la pression de son entourage à propos de ses choix à la sortie du lycée, et celle de la Ligue de Justice qui lui incombe de mettre son costume et ses ambition super-héroïques au placard pour laisser les adultes prendre le relai. Comme si ça ne suffisait pas, le scarabée qui permet à Jaime de se transformer en Blue Beetle commence à subir des interférences alors qu'un autre super-héros, Yellow Beetle, fait surface. Jamie parviendra t-il à trouver l'équilibre entre sa vie privée et sa carrière de super-héros, ou devra t-il pour de bon dire au revoir à Blue Beetle ?

Le 25 août, ça sera double dose d’Harley Quinn avec la seconde intégrale dédiée à sa série pendant les New 52. Un volume de 336 pages toujours écrit Jimmy Palmiotti & Amanda Conner.

SYNOPSIS : Harley était convaincue de pouvoir être à la fois la meilleure propriétaire de Coney Island, l'amante parfaite du séduisant Mason Macabre, une psychiatre émérite et une bénévole aux petits soins des animaux du refuge... Le challenge était peut-être un peu trop ambitieux pour la jeune femme, peu habituée à ne pas obtenir ce qu'elle veut quand elle le veut. La crise de nerfs est proche. Tous aux abris !

Pour finir, ça sera la suite d’Harley quinn the animated series avec legion of bats!, se déroulant après la saison 3 de la série animée.

SYNOPSIS : Comblées par leur train-train quotidien peu ordinaire, Harley et Ivy semblent filer le parfait amour. L'une s'est peu à peu habituée à son job d'intérimaire au sein la Bat-Family tandis que l'autre se prépare à endosser ses nouvelles responsabilités de leader de la Legion of Doom. Aucune ombre à ce beau tableau... jusqu'à ce qu'un fantôme du passé d'Ivy entre en scène et menace l'équilibre de leur relation.

On termine ce mois d’août avec la conclusion de Planète Lazarus en VF. Ce deuxième tome contient, en plus de la fin de l’event, la mini-série Lazarus Planet: Revenge of the Gods servant de point d’orgue à la série Wonder Woman Infinite comme expliqué plus haut.