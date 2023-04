Tom Taylor à l'honneur des publications Urban Comics de septembre

Dceased, Injustice et Dark Knights of Steel

Après un mois d'août consacré à l'auteure G. Willow Wilson, Urban Comics poursuit son initiative en choisissant de mettre à l'honneur Tom Taylor en septembre.

C'est en 2013 que l'auteur se fait remarquer avec l'adaptation du jeu vidéo Injustice en comics, d'une qualité bien au-delà des standards que l'on peut retrouver sur ce type de commande, où il a su imposer sa marque de fabrique dans la création de mondes alternatifs (Elseworlds en VO).

Pour ainsi dire, nous lui devons le fameux DCeased et plus récemment le titre Dark Knights of Steels, où il imagine les héros DC évoluer dans un univers médiéval-fantastique, encore inédit en VF.

Outre ses Elseworlds, l'auteur délivre de belles prestations sur les séries Superman: Son of Kal-El et Nightwing où l'on retrouve un Bruno Redondo qui exploite tout son talent de la mise en scène. Urban profitera du mois de septembre pour nous livrer le 1er tome de Dark Knights of Steels, accompagné d'une couverture alternative. Le même jour sortira le troisième et dernier volet de la saga DCeased, le one-shot BATMAN – ONE BAD DAY : RA’S AL GHUL avec Ivan Reis aux dessins, ainsi que la suite de Nigthwing Infinite.