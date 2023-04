Urban Comics annonce l'arrivée d'Hitman de Garth Ennis

Parmi toutes les publications de Garth Ennis en France, il manquait un de ses premiers titres publié chez DC avec Hitman. Ça va désormais être chose faite avec son arrivée dans la collection Urban Cult le 15 septembre.

On va y suivre un tueur à gages qui après s’être fait agressé par un Parasite extraterrestre durant le crossover Bloodlines va obtenir des pouvoirs. Il va s’installer à Gotham et remplir divers contrats l’amenant à rencontrer les héros (Batman, Green Lantern...) et les vilains (Joker, Catwoman…) de l’univers DC.

C’est une série très typique de Garth Ennis, que ça soit dans les personnages, l’humour et sa moquerie du genre du Super-héros. À ne pas manquer si vous êtes fans de l'auteur.

Agressé par un Parasite extraterrestre, le tueur à gages de Gotham, Tommy Monaghan obtient deux dons surhumains : une vision à rayons-X et la capacité de lire dans les pensées. Désormais, entre deux parties de billard au bar Chez Noonan, Tommy remplit des contrats placés sur la tête des métahumains. Au cours, de ces expéditions périlleuses qui mettent en danger la vie de ses proches, celui qui se fait appeler Hitman croise la route d'Etrigan le Démon, de Batman et du Joker , et même d'animaux aquatiques zombies !

Le premier volume contiendra les numéros VO suivants : The Demon Annual #2, Batman Chronicles #4 et Hitman #1-20, pour un total de 576 pages à 39 €.