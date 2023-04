[Sorties Comics] Mercredi 19 Avril

Panini Comics

Brian Michael Bendis, David Finch, Steve McNiven…



Lorsqu'un des membres des Avengers devient complètement fou, l'équipe est détruite, semble-t-il de façon irrémédiable. Mais on ne vient jamais à bout d'un rêve et une nouvelle équipe se forme autour d'Iron Man et Captain America, incluant notamment Spider-Man, Wolverine et Luke Cage.

(Contient les épisodes US Avengers (1963) 500-503, Avengers Finale (2005) 1, New Avengers (2005) 1-31 et Annual 1, Giant-Size Spider-Woman (2005) 1, New Avengers: Illuminati (2006) 1, Civil War: The Confession (2007) 1, Civil War: The Initiative (2007) 1 et New Avengers Custom 676: Army & Air Force 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : NEW AVENGERS 1-3, MARVEL ICONS HORS SÉRIE 8, MARVEL ICONS 4, 15, MARVEL DELUXE : CIVIL WAR 5, 7, MARVEL EVENTS : CIVIL WAR et inédit)

Prix : 90€