[Review VF] Once And Future tome 5

D’abord prévu en un tome, puis en trois, la série Once & Future trouve enfin sa conclusion dans son tome 5 paru aujourd’hui chez Delcourt. Le très bon tome 4 préparait le terrain pour cette fin dont je vais vous parler.

L’Angleterre a sombré dans l’outremonde où deux rois s’affrontent pour devenir le véritable Arthur. Pendant ce temps-là, Bridgette, Duncan et Rose obtiennent de l’aide de Robin des Bois et ses joyeux compagnons, ce qui a deux conséquences : la possibilité de voyager instantanément aux quatre coins de l'Angleterre, contre une accélération du temps. Du coup, le début de l’album met les choses en place, et le dénouement arrive rapidement. La fin de l’année approche vite, avec, on le sait, les destins fatals de Duncan et Rose. Les évènements s’emballent alors, jusqu’à la conclusion.

L’histoire dans ce dernier tome est menée à vive allure. L’album propose de bons rebondissements qui arrivent encore à étonner, et fait la part belle à l’action. Le récit tient en haleine jusqu’à son dénouement. L’ambiance reste toujours aussi désinvolte, même si certains évènements sont graves. L’humour est donc présent, et le rythme fait qu’on passe un bon moment, sans s’ennuyer. L’idée de mélanger les histoires, les légendes et le réel est encore excellente, et le tome s’inscrit dans la parfaite continuité de toute la série.

Le seul petit problème, c’est que les références sont faites principalement à la culture anglaise. Sans la connaître parfaitement, il est probable de passer à côté de certaines nuances. Delcourt met à disposition un lexique pour aider, il se trouve en fin d’album et il peut être intéressant de le lire avant l’album. L’intrigue se recentre heureusement beaucoup sur les légendes arthuriennes, qui reste en partie connues de tous. Il est cependant étonnant que la quête du Graal se révèle si secondaire, et finalement un peu inutile.

La conclusion en elle-même est réussie. Les intrigues trouvent leurs conclusions, et Kieron Gillen se permet même de laisser une porte ouverte pour lui permettre de revenir un jour dans cet univers, ce qu’il explique dans la postface en fin d’album. Au niveau des dessins, Dan Mora fait toujours des merveilles. Ses designs et le dynamisme de ses planches apportent beaucoup à la série, et au plaisir de lecture. Les couleurs vives, marquant l’outremonde, de Tamra Bonvillain sont aussi réussies, et mettent en valeur le dessin.

Au final, malgré son prolongement, la série a su maintenir sa qualité sur toute sa durée. Les baisses de rythme sont peu nombreuses, et les rebondissements et scènes d’action nous tiennent captifs pendant toute la lecture. L’édition de Delcourt est de bonne facture, comme souvent, et permet de proposer une bonne série en cinq beaux tomes. On notera tout de même quelques couacs de traduction, notamment dans ce tome, avec par exemple des « Ca fait sens », mais rien de traumatisant.