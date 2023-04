[Sorties Comics] Vendredi 14 Avril

Urban Comics



Pas de note

Ses précédents hôtes trépassent, et l'esprit démoniaque de Grendel n'en devient que plus puissant. Non content d'habiter un hôte à la fois, l'entité diabolique devient virale et se répand à travers la population et les époques, jusqu'à trouver son hôte idéal : le Grendel-Khan ! Mais face à une société dirigée d'une main de fer par une église catholique pervertie et bouleversée par un incident nucléaire qui a oblitéré toute la côte Est, le Diable devra se montrer plus impitoyable que jamais...

Contenu vo : Grendel Omnibus vol.3 (The incubation years, God and the Devil, Devil's Reign)

Prix : 35€