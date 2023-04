G. Willow Wilson à l'honneur chez Urban Comics en août

Pour ce mois d'août, c’est au tour de G. Willow Wilson d’être la première auteure à être mise en avant par Urban Comics cette année. Une auteure de romans à succès surtout connue pour la création de Kamala Khan alias Ms Marvel. Après son passage chez Marvel, on la retrouve chez DC sur Wonder Woman et Sandman, ainsi qu’en indépendant avec la trilogie Invisible Kingdom paru chez HiComics.

Pour ce dernier mois d’été, on retrouvera la publication de sa série Poison Ivy dans la collection DC Infinite. Un titre à succès qui est passé du statut d'une mini-série en 6 numéros, à une maxi-série en 12 numéros pour continuer en une série régulière.

Vous pourrez aussi la retrouver sur un One-Shot de la série Batman - One Bad Day dédié à Catwoman. Elle sera accompagnée de Jamie McKelvie (The Wicked + The Divine) aux dessins pour raconter une mauvaise journée à la voleuse.