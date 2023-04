[Sorties Comics] Mercredi 12 Avril

Panini Comics



Pas de note

Voici une anthologie indispensable consacrée au roi des comics ! Retrouvez le génie new-yorkais du pop art, Jack Kirby, avec de nombreux titres et personnages de sa création, comme les Quatre Fantastiques, les Avengers, Hulk, Nick Fury, le Silver Surfer, Galactus, les Inhumains, les Éternels, Thor… Et vous découvrirez même les origines de Captain America.

(Contient les épisodes Red Raven Comics (1940) 1, Marvel Mystery Comics (1940) 13, Captain America Comics (1941) 1, Yellow Claw (1956) 3, Rawhide Kid (1960) 17, Amazing Adventures (1961) 1, Strange Tales (1951) 94, Hulk (1962) 3, Amazing Spider-Man (1962) 8, Avengers (1963) 4, Sgt. Fury (1963) 6, Fantastic Four (1961) 48-51, Thor (1966) 134-136, Fantastic Four Annual (1963) 5, Amazing Adventures (1970) 1-2, Captain America (1968) 200, Eternals (1976) 7 et What If…? (1977) 11, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : JACK KIRBY, CAPTAIN AMERICA : L'INTÉGRALE 1941, MARVEL RARITIES : L'INTÉGRALE 1964-1971, HULK : L'INTÉGRALE 1962-1964, JE SUIS CAPTAIN AMERICA, SILVER SURFER : L'INTÉGRALE 1966-1968, THOR : L'INTÉGRALE 1966, INHUMANS : L'INTÉGRALE 1967-1972, MARVEL DELUXE : LES ÉTERNELS PAR JACK KIRBY, BEST OF MARVEL: WHAT IF? CLASSIC 2 et inédits)

Prix : 50€