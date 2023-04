[Sorties Comics] Mercredi 05 Avril

Panini Comics

Kieron Gillen, Valerio Schiti, Pasqual Ferry, Guiu Vilanova…



Les X-Men ont trouvé le moyen d’échapper à la mort et cela ne plaît pas aux Éternels, qui considèrent désormais les mutants comme des Déviants et lancent une offensive féroce sur Krakoa et Arakko. Les Avengers se retrouvent pris au milieu d’un conflit qui met en péril tout l’univers Marvel.

(Contient les épisodes US FCBD 2022: Judgment Day (I), AXE: Eve of Judgment (2022) 1 AXE: Judgment Day (2022) 1-3 et AXE: Death to the Mutants (2022) 1-2, inédits)

Prix : 16€