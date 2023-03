[Zap' MDCU] Sorties du 22/03/2023: World's Finest

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 22 mars ! Chez DC Comics, on a été lire la conclusion de Swamp Thing: Green Hell et on suit toujours The Flash , Nightwing, Superman, World's Finest et DCeased: War of the Undead Gods. Chez Boom Studios, on a continue de suivre Mighty Morphin Power Rangers.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Mighty Morphin Power Rangers #106 Ecrit par Melissa Flores Dessiné par Simona Di Gianfelice Couverture de Taurin Clarke

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) War of the Undead Gods Part 7 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Trevor Hairsine, Lucas Meyer & Andy Lanning Couverture de Trevor Hairsine





(1) Book 3 Ecrit par Jeff Lemire Dessiné par Doug Mahnke Couverture de Doug Mahnke