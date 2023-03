Un trailer pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Le trailer du futur film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem est sorti aujourd’hui. Il s’agit du septième film sortant au cinéma : on ne compte que la trilogie des années 1990, le film en synthèse de 2007 et les 2 volets du reboot de Michael Bay, les 3 autres films animés n’étant pas sorti en salle (« turtles forever », « batman et les tortues ninja », « Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie »).



Le casting vocale compte pas mal de visage assez connu tel que vous pouvez en juger :

Micah Abbey : Donatello

Shamon Brown Jr. : Michelangelo

Nicolas Cantu : Leonardo

Brady Noon : Raphael

Jackie Chan : Maître Splinter

Ayo Edebiri : April O'Neil

Giancarlo Esposito : Baxter Stockman

Rose Byrne : Leatherhead

John Cena : Rocksteady

Seth Rogen : Bebop

Hannibal Buress : Genghis Frog

Ice Cube : Superfly

Post Malone : Ray Fillet

Maya Rudolph : Cynthia Utrom

Paul Rudd : Mondo Gecko

Natasia Demetrio : Wingnut

Synopsis : Après des années passées dans les souterrains, à l'abri du monde humain, les Tortues Ninja entreprennent de gagner le cœur des new-yorkais et d'être acceptées comme des adolescents normaux grâce à leurs actes héroïques. Ils vont faire la connaissance d'April O'Neil, qui les aidera à affronter un puissant Syndicat du Crime notoire ainsi qu'une armée de mutants déchaînés.



Sortie prévue pour août 2023



VO

VF