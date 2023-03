[Zap' MDCU] Sorties du 22/02/2023: Superman

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 22 février ! Grosse semaine chez DC Comics, on retrouve la suite de The Flash , Nightwing, DCeased et World's Finest tandis que Superman est relancé par Joshua Williamson et Jamal Campbell. C'est aussi la fin pour Lazarus Planet avec le numéro Omega. Chez Image Comics, on a été lire la suite de Junkyard Joe.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(3) Omega / Nehza and King Fire Bull Ecrit par Mark Waid / Gene Luen Yang Dessiné par Riccardo Federici & Mike Perkins / Billy Tan Couverture de David Marquez Ecrit par Mark Waid / Gene Luen Yang Dessiné par Riccardo Federici & Mike Perkins / Billy Tan Couverture de David Marquez





(1) Godbreaker Ecrit par Ram V Dessiné par Francesco Manna Couverture de Kendrick Lim Ecrit par Ram V Dessiné par Francesco Manna Couverture de Kendrick Lim





(1) Chapter 5 Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Gary Frank Couverture de Gary Frank Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Gary Frank Couverture de Gary Frank

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Part 4: The Bond Age Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Paco Medina, Walden Wong & Victor Olabaza Couverture de Leinil Francis Yu Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Paco Medina, Walden Wong & Victor Olabaza Couverture de Leinil Francis Yu

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Part 4: Thunder in your Heart Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Roger Cruz & Wellington Diaz Couverture de Taurin Clarke Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Roger Cruz & Wellington Diaz Couverture de Taurin Clarke