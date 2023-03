[Sorties Comics] Mercredi 1er Mars

Panini Comics

Iron Man a été créé il y a soixante ans. Découvrez toutes les facettes de Tony Stark dans ce volume ainsi que tout ce qu’il faut savoir sur James Rhodes, Pepper Potts et Stark Industries dans une sélection d'épisodes incontournables.

(Contient les épisodes US Tales of Suspense (1959) 39, 91, Iron Man (1968) 54, 128, 215-216, 232, 262, Iron Man (1996) 1, Iron Man (1998) 50, Civil War: The Confession, Invincible Iron Man (2011) 500.1, Invicible Iron Man (2015) 1, Invincible Iron Man (2017) 593 et Tony Stark: Iron Man (2018) 1, précédemment publiés dans JE SUIS IRON MAN et MARVEL DELUXE : TONY STARK – IRON MAN 1)

Prix : 26€