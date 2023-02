Résumé des annonces Urban Comics pour mai 2023

Un mois marqué par Beyond the white knight

Depuis quelques semaines, Urban Comics annonce ses futures sorties pour les mois à venir. MDCU a décidé de vous réunir les comics annoncés par l’éditeur pour mai 2023 qu’on n’a pas couvert sur le site.

Le 5 mai, vous pourrez retrouver la suite attendue de la saga The White Knight : Batman beyond the white knight. Dernier tome de cette trilogie lancée par Sean Murphy (The Plot Holes) qui fera un bond dans le futur pour s’inspirer de l’univers Batman Beyond.

Il sera disponible en 3 éditions, toutes dans la collection DC Black Label. Une édition normale de 24€, une édition avec une couverture alternative en partenariat avec les librairies Momie pour 26 € et une édition en noir et blanc pour 29€

SYNOPSIS : Dix ans après que Gotham s'est interrogée sur l'efficacité réelle du Chevalier Noir , Derek Powers a pris le contrôle des actifs de la famille Wayne et utilise l'unité anti-terroriste de la ville pour protéger les citoyens... mais à quel prix ? Le justicier de Gotham est toujours en prison et, en son absence, c'est à Terry McGinnis de prendre la relève. Mais dans cette ville futuriste dystopique, seul le vrai Batman est conscient des dangers à venir...

Le même jour, sortira un nouveau tome de la série Batman – One Bad Day centrée cette fois-ci sur le Pingouin. L’équipe créative sera John Ridley (Black Panther) au scénario et Giuseppe Camuncoli (Dark Vader Le Seigneur Noir des Sith) au dessin, il sera disponible au prix de 15€ dans la collection DC Deluxe.

SYNOPSIS : Autrefois, le Pingouin avait un empire. Alors au sommet de la pègre de Gotham, il avait institué des règles strictes, s'était imposé des limites. Mais pour certains, les limites sont faites pour être franchies. C'est en tout cas ainsi que résonnait Umbrella Man, avant de prendre à son maître tout ce qu'il avait et de répandre le chaos dans la ville. Cobblepot est aujourd'hui un homme brisé, frayant à travers les rues poisseuses de Gotham, un revolver à la main. Muni d'une unique balle, il a bien l'intention de réagir, car l'heure de la vengeance a sonné.

On se tourne ensuite vers la sortie inattendue de Jurassic League dans la collection DC Deluxe. Cette mini-série par Daniel Warren Johnson (Wonder Woman Dead Earth) et Juan Gedeon (Venom) imaginer l’univers DC, si ses super-héros avaient été des dinosaures. Un cocktail étonnant pour 17€.

SYNOPSIS : L'histoire est connue : un nourrisson échappe à la destruction de sa planète natale et atterri sur Terre pour être élevé par des parents humains. Une déesse d'une cité perdue défend la vérité. Un théropode revêt un costume de chauve-souris pour semer la terreur dans le coeur des méchants. Cette trinité héroïque, ainsi qu'une Ligue d'autres dinosaures surpuissants, unissent leurs forces pour sauver une Terre préhistorique des sinistres machinations de Darkyloseid... Attends...quoi ? Ok, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire. Alors soyez témoin d'une toute nouvelle aventure plus ancienne que le temps, et découvrez la Ligue de Justice comme vous ne l'avez jamais vue auparavant !

On termine ce vendredi 5 mai par la sortie du troisième et dernier tome de The Scumbag toujours écrit par Rick Remender, avec Roland Boschi (Ghost Rider) aux dessins. Un tome de 120 pages au prix de 16€.

SYNOPSIS : Une guerre fratricide, portée par des utopistes totalitaires, met en péril le monde entier. Un seul homme providentiel semble capable de sauver l'humanité, et c'est encore au plus raté de tous, le metalleux peu recommandable et toujours aussi graveleux, Ernie Ray Clementine qu'incombe cette responsabilité. Mais ses poursuites judiciaires et son manque de courage pourraient bien faire basculer la civilisation dans les ténèbres.

La semaine suivante, le 12 mai, c’est une autre fin de série de Rick Remender avec le douzième tome de Deadly Class qui marque la fin du voyage pour Marcus Lopez, 8 ans après la publication du premier tome.

SYNOPSIS : Un retrait total de la réalité se pare de nombreux charmes, surtout en bonne compagnie. Un havre de paix loin de tout bruit, cupidité et haine. Mais un tel endroit tranquille existe-t-il vraiment ? Et si tel est le cas, n'est-il pas voué à bien des convoitises et une destruction très brutale ?

Sur un ton plus léger, ce même vendredi arrivera le tome 6 de Batman Gotham Aventures pour 10€, qui sera lui aussi un dernier tome de série.

SYNOPSIS : Ce n'est pas un, mais de nombreux défis d'envergure qui attendent le célèbre Batman , touché en plein coeur par le retour de la féline Catwoman ! Il lui faudra pourtant se ressaisir, pour affronter une jeunesse de Gotham devenue subitement incontrôlable. Poison Ivy aurait-elle quelque chose à voir avec ce phénomène tandis que Gotham se pare d'une nature luxuriante, voire... étouffante ? Étrange... d'autant plus quand une série d'indices est égrainée pour l'aider à résoudre cette affaire... Encore un coup du Riddler ? Eh bien, peut-être pas ! Mais de qui alors ?

Le 19 mai sortira la troisième vague des Urban Nomad qu’on a abordée dans cet article. La semaine suivante sortira le second volume de l’année 1988 de Batman Chronicles. Ce volume sera dédié au titre Detective Comics avec l’arrivée d’Alan Grant (Lobo) au scénario. Un épais volume de 30€, mais c’est à vérifier, car le contenu VO est différent de celui annoncé. (lien)

SYNOPSIS : L'année 1988 voit le deuxième magazine consacré au Chevalier Noir , Detective Comics, prendre un tournant résolument plus sombre, sous l'impulsion du duo créatif composé de John WAGNER et Alan GRANT au scénario, et du trait expressionniste de Norm BREYFOGLE au dessin. Loin du ton coloré et humoristique des épisodes précédents, l'onde de choc qu'a été BATMAN - ANNÉE UN de Frank MILLER se propage un peu plus alors que Batman est confronté à une cohorte de super-criminels plus sombres et plus réalistes ainsi qu'aux problèmes sociétaux qui gangrènent la cité de Gotham.

On retrouvera aussi ce vendredi 26 mai la suite de DC Vampires avec un second tome qui alternera avec DC Vs. Vampires et la mini-série DC Vs Vampires : All-Out War publiée en parallèle à la maxi-série. Elle est écrite par Matthew Rosenberg (Hawkeye Freefall) et à la particularité d’être en noir, blanc et rouge.

SYNOPSIS : Alors que l'identité du Roi Vampire reste un mystère, Batman tente de prendre le dessus sur ceux qui ont infiltré la Justice League. Mais son ennemi a plus d'un atout, Batman se fait surprendre et assassiner par Nightwing , qui avait rejoint les rangs du Roi... Alors que tout semble perdu, Harley Quinn s'est injectée le sang de Lex Luthor , qui contient un composant fatal aux vampires, et se met en ordre de marche pour sauver le monde d'un destin funeste !

On termine ce mois de mai par l’arrivée du tome 3 de Flash Infinite, toujours écrite par Jeremy Adams. Pour les plus attentifs du contenu VO, on passe du numéro 782 aux 787 de la série The Flash , car les épisodes 783-786 se retrouvent dans la série Dark Crisis On Infinite Earths en VF.