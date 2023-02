[Sorties Comics] Vendredi 24 Février

Bliss Comics

Sois Meilleur !



Un télépathe amnésique. Une ville peuplée d’adolescents dotés de pouvoirs et persécutés par la police. Rédemption, destruction et renaissance : pour Peter Stanchek, le chemin pour passer de l’homme le plus craint du monde à l’un de ses plus grands héros commence ici.



Collin Kelly et Jackson Lanzing (Joyride, Batman Beyond) s’associent à l’artiste Robbi Rodriguez (Spider-Gwen) pour un récit d’anticipation abordant la santé mentale et les oppressions de manière saisissante.

Contient la série The Harbinger (2022) #1-8

Prix : 28€