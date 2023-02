[Sorties Comics] Mercredi 22 Février

Panini Comics



Pas de note

Les récits contenus dans cet album dévoilent non seulement les racines du mythe cinématographique, mais aussi des formes inédites et implacables de la créature la plus terrifiante de la fiction, dépeignant ainsi un véritable cauchemar, tant sur Terre que dans l’espace profond.

(Contient les épisodes US Aliens: Rogue 1-4, Aliens: Labyrinth 1-4, Aliens: Colonial Marines 1-10, Aliens: Salvation, Aliens: Music of the Spears 1-4, Aliens: Stronghold 1-4 et Dark Horse Comics 3-5, 11-133, 15-19, Previews (1993) 1-12, Previews (1994) 1, Aliens Magazine (1992) 9-20 (extraits), précédemment publiés dans Aliens 3 et inédits)

Prix : 80€