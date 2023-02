[Sorties Comics] Vendredi 17 Février

Urban Comics



Pas de note

Inquiété par Tao, l'agent Holden Carver venait tout juste de se rallier à la cause de celui qu'il avait infiltré, comprenant que la limite entre le bien et le mal était bien moins nette que ce qu'il pensait. Mais c'était sans compter le réveil de son mentor John Lynch, tout juste sorti du coma. À nouveau pris dans un chassé-croisé entre deux génies du mal, Carver va devoir choisir un camp, si tant est qu'il lui reste un choix...

Contenu vo : Contenu : Sleeper Season Two #1-12

Prix : 30€