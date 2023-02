Première image de Lady Gaga pour Joker Folie à Deux

C’est par le biais de son compte Instagram que le réalisateur Todd Phillips dévoile un premier aperçu de Harley Quinn pour la suite du film de 2019.

On le sait, Joker : Folie à Deux mettra en scène une nouvelle interprétation du personnage sous les traits de la chanteuse/actrice Lady Gaga toujours aux côtés de l’excellent Joaquin Phoenix en Joker .

C'est depuis Suicide Squad (2016) que Margot Robbie campait le rôle au cinéma dans des adaptations véritablement portées sur l’action (Birds of Prey, The Suicide Squad).

En accord avec la tonalité de ce qui avait été fait dans Joker, il s’agira ici de se concentrer sur la relation entre les deux personnages, de la folie et du chaos qui les animent.

Rappelons que le Joker de Todd Phillips évolue dans son propre univers (à l'instar du Batman de Matt Reeves) et se trouve donc en dehors de la continuité du nouvel univers DC prévu par James Gunn et Peter Safran.

Le film est attendu en salle pour le 4 Octobre 2024.