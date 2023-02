[Zap' MDCU] Sorties du 08/00/2023: Batman

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 8 février ! Chez DC Comics, c'est la suite de l'event Lazarus Planet avec le one-shot Next Evolution et on suit toujours The Flash et Batman. Chez Marvel, on continue de lire Daredevil et Star Wars: Hidden Empire et on teste Storm and the Brotherhood of Mutants pour l'event Sins of Sinister.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Part 2: Storm's Seven Ecrit par Al Ewing Dessiné par Paco Medina Couverture de Leinil Francis Yu Ecrit par Al Ewing Dessiné par Paco Medina Couverture de Leinil Francis Yu

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE