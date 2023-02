[Review] Batman: Tout n'est que mensonge

L’éditeur de jeux de société Iello a sorti il y a quelques jours le jeu Batman: Tout n’est que mensonge, dérivé du jeu Détective au prix de 45€. Dans ce jeu, il y a 4 enquêtes à résoudre, dont une qui sert de tutoriel pour apprendre à se servir des différents éléments de la boîte.

Jouable de 2 à 4 personnes en coopération, chaque joueur incarne un personnage à choisir parmi Catwoman, Harvey Bullock, Vicky Vale et Warren Spacey (un journaliste vu dans Batman Eternal). Les personnages non-choisis deviennent des informateurs. Chacun d’entre eux à une capacité qui permet de récupérer un jeton donnant accès à de nouveaux lieux pour enquêter. En effet, on a par défaut accès à seulement 4 lieux : le QG du GCPD, la mairie, le centre-ville et le Gotham City Gazette. Blackgate, l’Asile d’Arkham, les bas-fonds et surtout la Batcave sont déblocables avec les personnages.

On retrouve aussi les mécaniques du jeu Détective, à savoir le briefing de mission et les premières pistes que les joueurs peuvent suivre. Chaque piste mène à une carte qu’il faut lire et qui peut faire gagner des jetons “Preuve” et ouvrir de nouvelles pistes. Ces jetons sont essentiels car ils représentent la monnaie du jeu. Certaines pistes donnent aussi accès à des fichiers image/vidéo/audio à découvrir sur le site web qui sert de compagnon de jeu. Le jeu profite de la licence Batman pour ajouter des scènes sous forme de cases de comics pour ajouter du visuel qui manquait fortement au jeu de base. Cela permet aussi d’avoir des indices ou des détails supplémentaires. Le jeu ne pouvant durer éternellement, le briefing donne aussi un nombre de tours de jeu, correspondant en général au nombre de pistes maximal qui pourront être lues. Le jeu se termine par un questionnaire sur le site pour valider les théories des joueurs.

Enfin, une grosse nouveauté apportée par rapport au jeu d’origine sont les objectifs personnels. Dans l’enveloppe de mission, en plus d’un briefing commun, chaque joueur reçoit un briefing personnel avec un objectif à atteindre (et éventuellement un objectif bonus). Pour se faire, chaque joueur pourra dépenser un jeton “preuve” pour récupérer un jeton personnage lui permettant d’obtenir une carte pour avancer dans sa quête. Libre aux joueurs de révéler ou non leurs objectifs aux autres.

Au final, on retrouve les mécaniques de Détective sans être déboussolé par les nouveautés. Le lore de Gotham amène les fans à voir certains détails, notamment dans les cartes Comics. Le choix des personnages est intéressant, chacun ayant un profil pour fouiner dans les enquêtes. On se prend assez vite au jeu de la lecture, il suffit de partager la parole pour éviter la monotonie et surtout il faut faire des choix car toutes les pistes ne pourront pas être suivies ou recroisées pour résoudre l’enquête. Les objectifs personnels amènent un peu de fourberie pour tenter d’orienter les autres joueurs vers son propre objectif, mais cela ne ralentit pas forcément l’enquête globale.