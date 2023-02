[Review VF] Les Sept Secrets tome 3

En janvier 2022 sortait le premier tome des Sept Secrets. Cette nouveauté de Delcourt s’est révélée une très bonne surprise confirmée par le deuxième tome paru en juin dernier. Le tome 3 sort aujourd’hui, et conclut la série. Nous pouvons donc nous forger un avis sur la globalité de cette histoire.

Le tome précédent se terminait sur la destruction du QG des quêteurs, et la découverte par Caspar de pouvoirs, notamment celui de voler. Le personnage est toujours le narrateur de l’histoire, et nous montre dès le début du tome 3 sa mort par décapitation. Il nous raconte alors le déroulé des évènements pour arriver à ce point d’orgue. Amon et le traitre Canto veulent se débarrasser de Caspar, car ils ont vu l’avenir et le danger qu’il représente. L’album nous donne les enjeux, qui existent depuis le début de la série, mais sans les raisons.

Tom Taylor, le scénariste, continue à jouer avec les secrets. Il nous révèle juste ce qu’il faut pour nous tenir en haleine jusqu’au bout de la série. Le rythme est toujours très bon, avec son lot d’action et de rebondissements, et ses morts marquantes. Il distille aussi tout le long de l’album de grosses révélations qui nous font mieux comprendre les motivations de certains personnages. Un flou cependant reste présent, et des interrogations persistent. Durant la lecture, on sait qu’il nous manque des éléments de compréhension.

Tous les tenants et aboutissants ne seront révélés qu’à la toute fin, le dernier chapitre donnant énormément d’informations.Tout prend alors définitivement son sens. La conclusion ne déçoit pas, et est dans la lignée du reste de la série. Je pense qu’il y a une réelle volonté du scénariste de nous donner le gros des informations dans le tout dernier chapitre, afin de pousser le concept de la série jusqu’au bout. Le défaut est que, comme il y a beaucoup de choses à dire, certains passages sont un peu vite expédiés. Ce n’est pas très dérangeant puisque le rythme de la série est déjà soutenue, et que ça ne fait que passer rapidement le moins important.

Au niveau des dessins, Daniele di Nicuolo a toujours son style très marqué, et n’offre rien de plus ou de moins que dans les tomes précédents. Ils sont très dynamiques et colorés, et s’inspirent en partie du manga, ce qui se ressent même dans le look des personnages, et leur pose avec style. Ils servent en tout cas parfaitement le récit dans son rythme, et dans ses belles scènes d’action. Les couleurs de Walter Baiamonte donne une ambiance plutôt positive, malgré la gravité du récit. Tout semble calculé pour un plaisir de lecture immédiat, et ça fonctionne !

Les trois tomes des Sept Secrets sont très réguliers dans leur qualité, et surtout forme un tout cohérent. Malgré un jeu de secrets/révélations plutôt casse-gueule, Taylor retombe parfaitement sur ses pieds, et la conclusion est au niveau. La série a le mérite de s’arrêter au bon moment, sans attendre le risque d’une baisse de rythme. Il s’agit donc d’une réussite qui n’a pas d’autre ambition que de nous faire passer un excellent moment de lecture, sans s’ennuyer une seule seconde.