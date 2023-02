Swamp Thing : James Mangold préssenti à la réalisation

Le réalisateur James Mangold à qui l'on doit notamment le film Logan, serait en pourparlers avec la Warner pour réaliser l'adaption ciné de Swamp Thing chez DC.

C'est par un tweet du réalisateur que l'information a été distillée lors de la soirée des révélations du nouveau DCU. Très vite re-tweetée par James Gunn en personne suggérant la bonne augure des discussions en cours concernant la présence de Mangold au sein du projet.

Selon les dernières annonces, le film serait le dernier de la première "phase" et constituerait le point central du DC Universe. À la tonalité horrifique et considéré comme le plus sombre, l'intrigue se concentrerait sur les origines de la Créature du marais et serait en interraction avec les autres personnages de DC Studios.

Pour l'heure, aucune fenêtre de sortie n'a été dévoilée mais vous pourrez retrouver James Mangold cette année à la réalisation du dernier Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, le 28 juin en salle.