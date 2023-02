4 One-Shot X-men: Before The Fall à venir en mai 2023

L’event Fall of X approche à grands pas, il devra répondre à une question cruciale depuis le début de HoX/PoX : Krakoa peut t’il durer pour toujours ? En attendant son début officiel d’ici quelques mois, Marvel a décidé de faire monter la sauce avec la publication de 4 one-shot X-Men: BEFORE THE FALL en mai ,qui servent de prélude au Hellfire Gala de 2023 et aux événements à venir. Notamment en réintroduisant des intrigues et personnages qui auront leur importance à venir. En conséquence, attention aux SPOILERS pour les lecteurs VF qui voudraient garder la surprise !

- X-MEN: BEFORE THE FALL – SONS OF X #1 par SI SPURRIER (Legion of X) et PHIL NOTO (Cable), fera suite à l’intrigue en cours de Legion of X. Suite à l’attaque de Nimrod sur Krakoa, Légion va l’affronter avec ses alliées tandis que Nightcrawler est en proie des manipulations causées par ORCHIS.

- X-MEN: BEFORE THE FALL – HERALDS OF APOCALYPSE #1 par Al EWING (X-men Red) et LUCA PIZZARI (Black Knight), marque le retour d’Apocalypse à Krakoa. Le numéro dévoilera ce qui est arrivé à lui et à sa famille depuis X of Swords, ainsi que son opinion sur les décisions prise par le conseil de Krakoa .

- X-MEN: BEFORE THE FALL – MUTANTS’ FIRST STRIKE #1 par STEVE ORLANDO (Maraudeurs) et VALENTINA PINTI (Buffy the Vampire Slayer) se concentra sur une mission de sauvetage de Cyclops, Jean Grey et Bishop suite à une attaque de mutants sur une petite ville. Ils découvriront une vérité cachée qui risque de chambouler les mutants.

- X-MEN: BEFORE THE FALL – SINISTER FOUR #1, par KIERON GILLEN (Immortal X-men) et PACO MEDINA (The Avengers), se déroule après le crossover Sins of Sinister. Les 4 Sinisters ont été dévoilés, leurs véritables plans pour les mutants ne font que commencer.

En plus de ces annonces, comme pour chaque année depuis 2021, vous pouvez voter pour le prochain mutant à rejoindre les X-men en 2023. Les candidats sont cette fois-ci : Cannonball, Dazzler, Frenzy, Jubilee, Juggernaut et Prodigy. Plus de détails sur le vote à retrouver sur ce lien.