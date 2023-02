[Sorties Comics] Mercredi 1er Février

Panini Comics



La “Contre-Terre” de Heroes Reborn n’est pas morte ! Retrouvez dans cet Omnibus le destin d’une Terre laissée à l’abandon, sur laquelle Fatalis, les Thunderbolts et le terrifiant Onslaught vont jeter leur dévolu !

(Contient les épisodes US Heroes Reborn: The Return (1997) 1-4, Thor Annual (1999) 1, Heroes Reborn: Doomsday (2000) 1, Heroes Reborn: Ashema (2000) 1, Heroes Reborn: Masters of Evil (2000) 1, Heroes Reborn: Rebel (2000) 1, Heroes Reborn: Remnants (2000) 1, Heroes Reborn: Young Allies (2000) 1, Heroes Reborn: Doom (2000) 1, Fantastic Four (1998) 25, 31, Doom (2000) 1-3, Thunderbolts (1997) 51-52, 59-64, 66, 68, 70, 72, 74-75, Doom: The Emperor Returns (2002) 1-3, Exiles (2001) 81-82, Onslaught Reborn (2007) 1-5 et Onslaught Unleashed (2011) 1-4, précédemment publiés dans MARVEL TOP 11, 17, 20-21, FANTASTIC FOUR (V2) 22, MARVEL HEROES HORS SÉRIE (V1) 3, 12, MARVEL ELITE 6, MARVEL HEROES (V1) 19-20, 28-30, 32-34, MARVEL MONSTER EDITION : THUNDERBOLTS, ASTONISHING X-MEN 41-42, MARVEL HEROES HORS SÉRIE (V2) 2 et inédits)

Prix : 90€