Dave Bautista s'exprime sur le personnage de Bane

Dave Bautista, notamment connu pour avoir travaillé avec le réalisateur en prêtant ses traits au personnage de Drax dans l’univers Marvel (avec les films des Gardiens de la Galaxie et du Holiday Special sur Disney+), est revenu sur un Ancien projet qui lui tenait à coeur : tenir le rôle de Bane . Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acteur semble d'être fait une raison.

J'ai eu quelques conversations avec James à propos [du DCU], et je crois que la direction qu'il va prendre, c'est de rebooter complètement l’univers entier, repartir à zéro, avec des [acteurs] plus jeunes et frais, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour faire renaître l'univers DC, je pense qu'il faut repartir à zéro et le faire avec de jeunes acteurs.