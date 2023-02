[VF] Sélection MDCU de février 2023

Pour Nick Fury et des Howling Commandos, cette fois, le champ de bataille est… le cosmos ! Le Dr Strange, quant à lui, ne se bat pas contre Dormammu, il est l’un de ses disciples ! Et Spider-Man a arrêté le voleur qui allait tuer son oncle Ben. Le Gardien nous raconte ces histoires incroyables. (Contient les épisodes US What If? (1977) 14-15 et 17-20, précédemment publiés dans Vengeur 7, Spidey 41-46, les Vengeurs 2 et inédit)

