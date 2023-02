[Review VF] Sleeper Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Sleeper Tome 1, écrit par Ed Brubaker, et dessiné par Colin Wilson et Sean Phillips. Il est sorti le 26 août pour 35 euros. Il contient les titres US Point Blank #1-5 et Sleeper #1-12.

Holden Carver n'a jamais eu de chance. Et cette mission d'infiltration est un caillou supplémentaire dans la chaussure déjà bien usée de l'agent. Sous couverture depuis plusieurs années au coeur de la plus grande organisation mafieuse, Carver a pour mission de faire tomber le génie criminel Tao. Pour garantir une clandestinité totale, John Lynch, son supérieur, est le seul au courant de cette mission. Or, Lynch est actuellement dans le coma, laissant Carver dans le noir, exposé à l'intellect retors de Tao et contraint d'exécuter ses plus basses oeuvres au péril de sa santé mentale...

Aujourd'hui petite séance de rattrapge pour Sleeper avec la sortie du tome 2 ce vendredi. Si Sleeper a déjà été proposé par Panini comics il y a quelques années, il est ici enrichi d’une histoire complémentaire servant de prélude. De plus, cette série est surtout la première collaboration entre Ed Brubaker et Sean Phillips. Duo créatif connu presque indissociable maintenant, derrière la série Criminals, Reckless et tant d’autres séries à succès (notamment sur le polar).

Si l’auteur utilise des éléments du run d’Alan Moore sur les WildCATS, notamment avec l’utilisation du vilain Tao. Il n’y a pas besoin de connaître l’univers Wildstorm. L’introduction de l’ouvrage et l’histoire nous renseigne sur ce qu’il faut savoir et c’est parfaitement accessible pour les néophytes.

La première mini-série va justement servir à introduire la menace Tao ainsi qu'Holden Carver. On y suit Grifter qui se prête à l’ambiance urbaine, à l'aspect enquête et en tant que personnage désabusé. L’ambiance polar est très réussie, captivante à suivre avec beaucoup de faux-semblants. Ça permet aussi de découvrir une facette plus noire et réaliste de cet univers. L’auteur se permet même une fin qui dénote avec ce qu’on peut avoir lu, et remet en perspective ce qu’on avait lu auparavant. Un twist bien trouvé qui marque pour le coup.

Ce qui nous permet d'enchaîner avec la saison 1 de Sleeper. Le premier épisode nous explique qui est Carver, ses pouvoirs et ses objectifs avec efficacité. L’histoire est bien ficelée, remplie de surprises et révélations qui poussent à lire chaque chapitre pour mieux connaître l'organisation de Tao et ses multiples personnages.

Au début, les épisodes fonctionnent comme des épisodes complets avec le fil rouge de la couverture secrète de Carver pour qu’à partir de la moitié de la saison, l’histoire accélère. Sa couverture devient plus incertaine et on suit avec tension pour savoir jusqu’où ira Holden pour continuer sa mission, l’auteur nous proposant des choix difficiles pour le héros. L’auteur retranscrit très bien les doutes de Carver au fil des épisodes. À noter que la narration est très verbeuse, Carver pense énormément, ce qui nous offre énormément de bulles de pensée pas toujours digestes à lire. Les personnages secondaires sont tous aussi intéressants à suivre, mention spéciale pour Madame Malheur pour ses pouvoirs particuliers et Génocide pour ses origines.

Ce n’est qu’à la fin qu’on comprend les véritables motivations de Tao le dépeignant comme un véritable danger, mais avec un raisonnement passionnant à découvrir. Ce qui nous sert une fin inattendue dont les conséquences sont décuplées par l'ultime rebondissement qui risque de proposer une situation intéressante pour la deuxième saison.

Au niveau des dessins, on retrouve des styles adaptés aux différents récits. Pour la mini-série Point Blank, Colin Wilson est connu notamment pour avoir collaboré sur des BD franco-belge comme La Jeunesse de Blueberry et XIII Mystery. Il retranscrit l’ambiance poisseuse des lieux visités (Il pleut souvent dans l’histoire) et propose des visages très expressifs. Pour la série Sleeper, Sean Phillips s'occupe d’une main de maître du dessin. Le graphisme est très sombre avec beaucoup de jeux d'ombre qui participent à l’ambiance du titre. Le dessinateur peut se lâcher aussi sur la violence graphique et la nudité.