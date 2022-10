[Sorties Comics] Vendredi 14 Octobre

Huginn & Muninn



Pas de note

Les monstres n'ont jamais cessé d'exister ; les gens, en grandissant, arrêtent simplement d'y croire. Ce n'est pas pour autant qu'ils disparaissent, non ; les Nocturnes ne font que se cacher et continuent à vivre, là, tout près de nous, dissimulés seulement par le lourd manteau de la nuit... Voilà l'univers dans lequel évolue l'équipe du mystérieux Doc Horror, constituée de sa fille Evening (alias Halloween Girl) au redoutable sac à malices et de sa baby sitter le golem Gunwitch, de la tireuse amphibie Starfish, du brûlant Firelion et de la spectrale Polychrome. Menacés par un terrible ennemi venu d'une autre dimension, bêtes de foire et créatures sanguinaires devront accepter de s'allier pour affronter les dangers d'un monde où les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent être... Laissez-vous guider par l'écriture hypnotique de DAN BRERETON et le style riche et vibrant de son dessin qui fait de chaque planche une oeuvre d'art. Et retrouvez sans attendre dans ce premier recueil des hommages d'artistes de talent comme Ted Naifeh, Stan Sakai, John Heebink, Bruce Timm, Jill Thompson, Eric Jones (assisté par Landry Walker au scénario), Joyce Chin et Arthur Adams, Kieron Dwyer, Stephen DeStefano (assisté par Paul Dini au scénario), Jay Stephens et Adam Warren.

Prix : 35€