[Sorties Comics] Mercredi 12 Octobre

Panini Comics



Pas de note

Terry Kavanagh, David Michelinie, Mark Bagley, Ron Lim…



Carnage a réuni une armée constituée des adversaires les plus torturés de Spider-Man pour semer la haine, le chaos et la mort : Carrion, le Bouffon Noir, Shriek et le Doppelganger ! Dépassé, le Tisseur doit recruter sa propre bande de héros afin de repousser cette menace !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 378-380, Web of Spider-Man (1985) 101-103, Spectacular Spider-Man (1974) 201-203, Spider-Man/Punisher/Sabretooth: Designer Genes (1993) 1 et Spider-Man Unlimited (1993) 1-2, précédemment publiés dans Spider-Man 11-14 et inédits)

Prix : 26€