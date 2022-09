[Sorties Comics] Mercredi 28 Septembre

Panini Comics



Pas de note

Mike Kennedy, Ryder Windham, Mahmud Asrar, Ramon Bachs…



Retrouvez toutes les histoires qui précèdent les évènements de La Menace fantôme, avec les personnages les plus célèbres des trois premiers épisodes de la saga : Qui-Gon Jinn, le jeune Obi-Wan Kenobi, Dark Maul et Mace Windu.

(Contient les épisodes US Star Wars: Jedi – The Dark Side (2011) 1-5, Star Wars Tales (1999) 1, 3-5, 7, 9-10, 13-14, 24, Star Wars (1998) 4-6, Star Wars: Qui-Gon & Obi-Wan – The Aurorient Express (2002) 1-2, Star Wars: Qui-Gon & Obi-Wan – Last Stand on Ord Mantell (2002) 1-3 et Star Wars: Jedi Council – Acts of War (2000) 1-4, précédemment publiés dans Star Wars : l'Ordre Jedi 1, Star Wars : Jedi 6, 8 et inédits)

Prix : 26€