[Sorties Comics] Vendredi 09 Septembre

Urban Comics

Batman est-il encore le protecteur de Gotham City ? La question peut se poser alors que de nouvelles forces profitent des méfaits de l'Épouvantail afin d'imposer un ordre autoritaire, par James TYNION IV et Jorge JIMENEZ. Parallèlement, le Chevalier Noir croise à nouveau le chemin de Huntress, une alliée aux méthodes expéditives, dont la présence lui sera bien utile lors de son enquête dans « les beaux quartiers », par Mariko TAMAKI et Viktor BOGDANOVIC. De son côté, le mercenaire Deathstroke s'est alliée à la justicière Black Canary. Ensemble, ils affrontent les super-vilains les plus retors lors d'aventures qui les entraînent dans l'espace ou dans d'autres dimensions. Un parcours atypique et surprenant auquel nous invitent Joshua WILLIAMSON, Howard PORTER et Paolo PANTALENA.

Contenu VO: BATMAN #109 et 110 • DETECTIVE COMICS #1037 à 1039 • DEATHSTROKE INC #1 à #7

Prix : 12.9€