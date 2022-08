Panini annonce la fin du run de Donny Cates sur Venom pour novembre

Dans son traditionnel Big News, Panini annonce plusieurs futurs sorties à venir pour cette fin d’année ou début 2023. Ici, ce sont les symbiotes chez Marvel qui profite d’un coup de projecteurs, avec 4 annonces dédiées pour eux.

En novembre paraîtront les 2 comics qui concluront le run de Donny Cates sur Venom qui aura révolutionné le personnage. (Alors que le tome 1 de la série Venom qui vient après le run de Cates est déjà paru en librairie, mais bon, mieux vaut tard que jamais).

On retrouvera donc l’event King in Black en 100% Marvel qui verra l’affrontement final entre Knull et Venom sur Terre. Il contiendra la mini-série en 5 numéro sans tie-ins. On retrouvera aussi le tome 8 de la série Venom qui sert essentiellement de tie-in à King Black, mais aussi de conclusion au run de Cates. Une version Absolute de King Black contenant tous les tie-ins de l’event devrait venir plus tard d’après l’éditeur.

C’est ensuite en février 2023 qu’on retrouvera deux nouvelles publications autour des symbiotes. À commencer par Venom qui subira le traitement Intégrale avec un premier volume couvrant les années 1982 à 1990, avec notamment le Graphic-Novel inédit en VF Avengers Death Trap : The Vault.

Enfin, arrivera ce même mois le tome 1 de la nouvelle série Carnage publié pour les 30 ans du personnage. Avec au scénario le très populaire Ram V (Swamp Thing Infinite), accompagné par Francesco Manna (Ultraman : Les Origines) et Rogê Antônio (Injustice Année Zéro) au dessin. Cette fois-ci, on y suivra un Carnage sans hôte se lançant dans une mystérieuse et sanglante quête.