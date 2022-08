Aperçu du Batman d'Ethan Hawke dans Batwheels

Un extrait de la série animée Batwheels a été diffusé, donnant un aperçu du Batman doublé par l'acteur Ethan Hawke. Nous le voyons poursuivre le Joker , doublé par Mick Wingert. La série s'adresse aux enfants, et l'idée est que les personnages ont une voiture consciente. Par exemple, la Batmobile s'appelle Bam, et est doublé par Jacob Bertrand. Nous avons aussi Bibi la moto de Batgirl , Jeff le Batwing ou Buff le Bat Truck. Tous ces véhicules combattent le crime à Gotham City. Sortie prévue pour la fin d'année sur HBO Max et Cartoon Network.