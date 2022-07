La sortie du film Madame Web repoussée

Madame Web, le film dérivé des films Spider-Man , prend du retard. Prévu pour sortir en juillet 2023, il n'arrivera dans les salles obscures qu'en octobre 2023 (le 6 aux USA). L'information vient du journaliste Borys Kit du site The Hollywood Reporter, sans donner plus de précision sur les raisons de ce report.

Le film viendra enrichir l'univers Spider-Man au cinéma, après Venom , Morbius et Kraven le chasseur prévu pour janvier 2023. Le film est réalisé par S.J. Clarkson, sur un scénario de Matt Sazama et Burk Sharplesscasting. Le casting est composé de Dakota Johnson dans le rôle titre, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps et Adam Scott.