Un réalisateur pour Captain America 4

D'après The Hollywood Reporter, Marvel Studios a trouvé le réalisateur de Captain America 4. Il s'agira de l'americano-nigérien Julius Onah, dont le film le plus connu est le très discutable The Cloverfield Paradox. Comme vous vous en doutez si vous avez vu la série TV Falcon and the Winter soldier , Anthony Mackie sera dans le rôle titre en tant que Sam Wilson. Le film devrait être d'ailleurs dans la continuité de la série, puisqu'il sera écrit par deux de ses scénaristes : Malcolm Spellman, aussi créateur de la série, et Dalan Musson. L'annonce n'envoie donc pas du rêve, la série n'étant pas la meilleure du MCU (la pire ?), mais attendons de voir !