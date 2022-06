[Sorties Comics] Mercredi 22 Juin

Panini Comics



Pas de note

Cullen Bunn, Declan Shalvey, Pepe Larraz…



Flash Thompson, alias Venom, a dit adieu à New York et s’est installé à Philadelphie. Mais Toxine est sur ses talons… et le duo des symbiotes létaux pourrait involontairement déclencher quelque chose d’encore plus mortel !

(Contient les épisodes US Venom (2011) 31-42, précédemment publiés dans MARVEL DARK : VENOM VS TOXINE et MARVEL DARK : VENOM - MANIA)

Prix : 32€