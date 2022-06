[Sorties Comics] Jeudi 02 Juin

Mana Books



Après avoir contribué à sauver la ville de Hawkins de mystérieuses créatures surnaturelles et d’espions russes, Erica a soif d’aventures.



Malheureusement, son frère est trop occupé pour jouer avec elle. Elle espère convaincre ses amis de jouer à Donjons et Dragons, mais la jeune fille éprouve des difficultés à abandonner le feu des projecteurs et se dispute avec son « ennamie », Tanya.



Alors que leur altercation s’intensifie, elles libèrent accidentellement le précieux oiseau de la mère de Tanya. Les deux jeunes filles et leurs amis mutuels vont alors devoir nettoyer ensemble le désordre qu’elles ont créé en se disputant, tout en apprenant à coopérer et à respecter les compétences de chacun.



Faisant suite aux événements de la troisième saison de la série phénomène de Netflix, cette nouvelle histoire ravira les fans de tout âge !

Prix : 15€