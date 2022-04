Les titres Power Rangers lancent Charge To 100

À partir d’avril, commence le compte à rebours pour le futur event Mighty Morphin Power Rangers Charge To 100 !. Alors que les deux séries sortent du crossover ELTARIAN WAR, l’éditeur BOOM! prépare déjà un nouvel event qui continuera dans les 2 séries régulières, ainsi que des One-shot, où on verra les équipes Power Rangers et Omega Rangers joindre leur force à d’anciens alliés galactiques familiers face à une nouvelle menace cosmique terrifiante.

À la même manière que la double numérotation chez Marvel, il y aura une numérotation Legacy partagée par les séries Mighty Morphin et Power Rangers pour atteindre le numéro anniversaire 100 en septembre.

Le décompte commence à partir de Mighty Morphin #18 (Legacy 90) et Power Rangers #18 (Legacy 91) qui sont écrits respectivement par Mat Groom (Ultraman) et Ryan Parrott (Power Rangers)