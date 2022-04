[Review VF] Harley Quinn Infinite Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Flash Infinite tome 1, écrit par Stephanie Phillips et dessiné par Riley Rossmo, Laura Braga, David Lafuente, Marco Failla et Jon Sommariva. Il est sorti le 25 février pour 18 euros. Il contient les titres US Harley Quinn #1-6 + Harley Quinn 2021 Annual #1 et Batman: Urban Legends #1

Si Harley Quinn revient à Gotham, c'est pour une seule raison : trouver la rédemption. Mais s'excuser ne suffit pas ! L'ancienne complice du Joker décide de s'allier à Batman et de jouer selon ses règles... Et quand les citoyens font Justice eux-mêmes en s'attaquant aux anciens sbires de son Mister J, elle y voit l'occasion de faire ses preuves en aidant les clowns grâce à ses talents de psychiatre. Enfin, jusqu'à ce qu'Hugo Strange débarque avec le même programme, soutenu par le maire, et lui vole la vedette tout en partant à sa recherche... HARLEY QUINN, incarnée à l'écran par Margot Robbie , tient le rôle-titre du film THE SUICIDE SQUAD de James Gunn (réalisateur des Gardiens DE LA GALAXIE), sorti dans les salles cet été !

On continue notre tour d’horizon des titres de la collection DC Infinite cette fois-ci consacré à la psy la plus folle de Gotham (quoique la concurrence est rude sur ce sujet) : Harley Quinn, dont je dois avouer ne pas être le plus grand fan, notamment avec les proportions exubérantes qu’elle a pris sous Amanda Conner & Jimmy Palmiotti. Sauf qu’à ma surprise, ce relaunch s’éloigne de ce qui est fait précédemment et c’est pour le mieux !

La période Infinite Frontier marque un tournant pour le personnage, déjà abordé durant la série Batman Joker War où le personnage s'est rapproché de la Bat-family et a commencé un chemin vers une voie plus héroïque. Pour accompagner ce changement, le personnage va bénéficier d’une nouvelle équipe créative et d’un changement d’ambiance. Alors, on reste dans un récit humoristique, mais l’humour est plus subtil. Elle garde son côté fofolle, mais on n'est plus dans l'exubérance qu’a pu connaître le personnage durant les New 52 et DC Rebirth. Il y a quelques vannes bien placées qui font sourire. On brise aussi moins le quatrième mur comme Deadpool par rapport à la période DC Rebirth, c’est assez rafraîchissant d’avoir cet humour. Autre point intéressant, Harley Quinn est utilisé avec plus d’intelligence et son background de psychiatre est exploité à sa juste valeur. Ce qui est réjouissant à voir aussi, c’est son évolution qui est cohérente avec le parcours du personnage ces dernières années. Il sera d’ailleurs intéressant de voir si DC va garder cette nouvelle direction prometteuse.

Pour en revenir à l’histoire, elle s’appuie sur les conséquences de Joker War, où Gotham City continue de se relever de l’attaque du Joker. Rapidement, la population de Gotham va être divisée concernant le sort des hommes de main du Clown amenant diverses réflexions qu’on voit rarement, comme sur la façon dont il faut les traiter. Un sujet qui va être vu débattu à travers Harley Quinn et Hugo Strange, qui ont deux visions différentes de comment aider les acolytes du Joker, qui sont souvent des victimes manipulées par le Prince du Crime. L’exemple le plus marquant est Kevin, ancien membre du gang du Joker regrettant ses actions durant la Joker War, amenant un portrait nuancé et franchement attachant à suivre.

Toutefois avec Hugo Strange, c’est rapidement une vision très manichéenne et caricaturale, sur comment gérer les acolytes du Joker sans qu’on ait d'alternative viable pour le moment de la part d’Harley Quinn. En effet, si Stephanie Phillips va très bien utiliser le background du personnage et son potentiel scénaristique, il n’est pas complètement exploité, c’est présent dans un numéro avant de retourner sur l'intrigue principale avec Hugo Strange dans une ambiance plus super-héroïque et comique. Car au final le personnage reste coincé dans sa formule humoristique qui lui fait défaut par moment. Il manque un souffle pour rendre le récit vraiment accrocheur malgré la bonne volonté qu’on sent de la part de l’auteure. C’est à voir sur le long terme si son run ne tournera pas en rond ou évitera les errements des précédents runs.

Autre point sympathique, Stephanie Phillips installe plusieurs fils rouges qui vont se développer dans les tomes suivants. Que ce soit l’installation d’un nouveau vilain qui est marrant pour son gimmick, mais qui est loin d’imposer une menace sérieuse pour le moment. Ou le teasing du retour d’Ivy dont la relation amoureuse entre les deux est beaucoup plus appuyée qu'à l'accoutumé.

D’ailleurs, comme beaucoup de titres du Bat-verse, pas mal de références sont faites à la Joker War, au Arkham-Day ainsi qu’à des événements se déroulant en parallèle dans d’autres titres. Ça ne nuit pas à la lecture, ça donne même un côté organique et cohérent à l’univers de Gotham comme on peut le voir chez les titres X-men dirigé par Jonathan Hickman.

Pour les dessins, on retrouve Riley Rossmo comme dessinateur principal. Il a un style très particulier qui ne fonctionnera pas pour tout le monde. Son style de dessins est très cartoon, les personnages ont des dimensions loufoques qui renforcent le côté comique de la série. Notamment, en exagérant le trait physique de certains personnages leur donnant un style Looney Tunes qui fonctionne (sacrée barbe pour Hugo Strange d’ailleurs). Le tout avec une mise en scène dynamique qui joue sur la position des cases de façon extrêmement efficace.