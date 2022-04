Marvel annonce les origines de Thor dans Avengers 1,000,000 B.C.

Marvel a diffusé une image pour annoncer l'arrivée d'une publication Avengers 1,000,000 B.C. en juillet annonçant l'origine secrète de Thor , avec le logo du Phoenix. Pour y voir plus clair, il faut spoiler un peu, et remonter un peu la chaine des évènements. L'équipe préhistorique nommée Avengers 1,000,000 B.C. est composée de Lady Phoenix, Odin, Ghost Rider, Iron Fist, Agamotto, Black Panther et Starbrand. Elle a été introduite dans Marvel Legacy #1 de Jason Aaron et Esad Ribic en 2017.

Dans Avengers #43 datant de l'année dernière, toujours par Aaron, nous apprenions que plutôt que Gaea, la Déesse de la Terre, Lady Phoenix est la vraie mère de Thor . Depuis, nous avons vu Thor utiliser la force du Phoenix dans Avengers #54, avec Echo, l'hôte actuel du Phoenix. Le titre Avengers 1,000,000 B.C. devrait donc nous donner tous les détails sur ce qui s'est passé entre Odin et Lady Phoenix et sur la naissance de Thor .