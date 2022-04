[VF] Sorties Comics d'avril 2022

Komics Initiative



Après Troisième Souffle et La Nuit Trafiquée, c'est ici que tout (re)commence. Depuis que Pol a endossé le costume de Renard-Garou, les épreuves s'enchainent. Cette fois-ci, son parcours le mène en Auvergne où il croisera une créature des plus belliqueuses et en Centre-Bretagne près du mystérieux lac de Guerlédan. Toujours plus d'action et de rebondissements sont au menu de cet Angle Dérivé qui ravira les amoureux des aventures de Fox-Boy mais aussi les fans de Super-Héros. Avec ce troisième tome se termine le cycle des origines du Renard-Garou. Ambitieuse et spectaculaire, LA série de Super-Héros made in France n'en finit plus de s'installer dans le paysage bédéique ! Il n'y a pas que les personnages de Marvel et DC qui protègent le monde.

Prix : 23€