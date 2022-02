[Sorties Comics] Mercredi 23 Février

Panini Comics



Kevin Shinick, Alberto Alburquerque



Tony Stark a financé la construction d'un nouveau centre de recherche destiné aux héros adolescents de l'univers Marvel et Spider-Man vient d'être invité à prendre part au projet ! Une nouvelle équipe de héros est formée et de fantastiques gadgets sont mis à leur disposition !

(Contient les épisodes US W.E.B. of Spider-Man (2021) 1-5, inédits)

Prix : 12.99€