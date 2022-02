[Sorties Comics] Vendredi 18 Février

Urban Comics

Lorsque les gangsters les plus redoutés de Gotham City sont éliminés les uns après les autres, tous les regards se tournent spontanément vers Batman. Mais il semblerait que le Chevalier Noir n'y soit pour rien, et que ces disparitions soient l'oeuvre d'une nouvelle menace rôdant dans les ruelles obscures de la ville. Son nom : le Phantasm, une figure sinistre ayant plus d'un lien gênant avec le passé de Batman. Et comme un problème n'arrive jamais seul, le dynamique duo devra également affronter le désespéré mais non moins redoutable Mr. Freeze. Pour sauver sa femme Nora, Victor se met en quête d'un donneur d'organe, mais une seule candidate semble compatible avec sa bien-aimée : Barbara Gordon. Batman et Robin arriveront-ils à la sauver à temps ?

Contenu vo : Batman: Mask of the Phantasm – The Official Comic Adaptation + Batman and Robin Adventures Sub-Zero

Prix : 10€