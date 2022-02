[Sorties Comics] Mardi 15 Février

Akiléos



Pas de note

Anthologie bimensuelle de récits d’aventures en haute mer publiée par Bill Gaines et éditée par Al Feldstein, Piracy a fait son apparition en octobre 1954, soit juste quelques mois avant l’annulation des titres d’horreur (Tales from the Crypt, The Vault of Horror et Haunt of Fear).



Le titre a préfiguré la “New Direction” qui surviendra dès le début 1955. Il sera arrêté au bout d’un an, après sept numéros, soit 28 histoires courtes originales et quelques 190 planches superbement illustrées par des grands noms de la BD américaine, tels que Wallace Wood, Reed Crandall, Bernie Krigstein, Jack Davis, Al Williamson, Graham ou Angelo Torres.

Prix : 28€