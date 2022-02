[Zap' MDCU] Sorties du 26/01/2022: Justice League Incarnate

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 2 février ! Chez DC Comics où l'on a été lire Dark Knights of Steel , Suicide Squad, Justice League Incarnate et Detective Comics. Chez Image, on poursuit la lecture de Crossover. Chez Marvel, on suit toujours Star Wars: The High Republic et on a été jeter un oeil à Reckoning War Alpha .

LES GROSSES SORTIES





(1) Child of the Gods Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Bengal Couverture de Yasmine Putri Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Bengal Couverture de Yasmine Putri





(1) Meanwhile Part 4 Ecrit par Donny Cates Dessiné par Geoff Shaw Couverture de Geoff Shaw Ecrit par Donny Cates Dessiné par Geoff Shaw Couverture de Geoff Shaw





(1) Chapter 4: The Edge of Destruction Ecrit par Cavan Scott Dessiné par Ario Anindito & Mark Morales Couverture de Phil Noto Ecrit par Cavan Scott Dessiné par Ario Anindito & Mark Morales Couverture de Phil Noto

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Worlds Collide Ecrit par Joshua Williamson & Dennis Culver Dessiné par Andrei Bressan, Chris Burnham & Mike Norton Couverture de Gary Frank Ecrit par Joshua Williamson & Dennis Culver Dessiné par Andrei Bressan, Chris Burnham & Mike Norton Couverture de Gary Frank