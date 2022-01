[Sorties Comics] Mardi 25 Janvier

Graph Zeppelin



Pas de note

Si tout le monde connaît Tarzan, le seigneur de jungle, Ce n'est pas le cas de son fils Korak. Pourtant, le 4 e volume des romans d'Edgar Rice Burroughs, Le fils de Tarzan, lui est entièrement dédié (voir Tarzan: Les années comics) et ses aven- tures sont aussi passionnantes que celle de son célèbre père. Nous sommes en 1964 quand Gold Key et l'ERB Inc., gestionnaire des droits pat- rimoniaux du créateur Edgar Rice Burroughs, engagent Russ Manning. Son rôle est de redonner à Korak la superbe qu'il avait dans les écrits du créateur et que le cinéma, puis les bandes dessinées, ont détérioré. Avec finesse, Russ fera la transition, l'éloignant d'une Jane brune à l'image de l'actrice Maureen O'Sullivan et de Chita, la guenon, pour aller vivre une vie faite d'aventures comme son célèbre père, Tarzan (qui participe aux aventures de Korak). Manning dessinera ainsi 12 histoires de Korak au format comics (1964-1965) avant de se charger des 7 adaptations des romans de Tarzan en bande dessinée (1966- 1967) et enfin des 1200 pages de Tarzan/Korak en strips de presse (1967-1979). Ce premier volume regroupe les 6 premiers épisodes de Korak, le fils de Tarzan qui accompagné de Pahkut, le grand-singe, deviendra au même titre que son père, une légende africaine. Un must patrimonial à découvrir ou à relire!

Prix : 29€