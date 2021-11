[Sorties Comics] Vendredi 26 Novembre

Urban Comics



Pas de note

La chute de Batman ! L'attaque du Joker continue, et l'adversaire de Batman s'en prend directement aux Entreprises Wayne, privant le justicier de son équipement et de son soutien logistique. Plus que jamais, le Détective de la Nuit semble impuissant, par James TYNION IV et Jorge JIMENEZ. Impuissant, peut-être, mais pas seul, puisque le héros s'associe à Batwoman et à Killer Croc afin de faire face aux sbires du Joker, Peter J. TOMASI et Kenneth ROCAFORT. Le plan machiavélique de son adversaire a des conséquences diverses sur ses alliés, parmi lesquels Batgirl et Catwoman, par Cecil CASTELLUCCI, Robbi RODRIGUEZ, Ram V et Fernando BLANCO. En bonus, retrouvez Batman à l'occasion de récits courts célébrant sa millième aventure dans la revue Detective Comics, par Peter J. TOMASI, Brad WALKER, Brian Michael BENDIS, David MARQUEZ, Matt FRACTION, Chip ZDARSKY, Greg RUCKA, Eduardo RISSO, James TYNION IV, Riley ROSSMO, Kelly Sue DeCONNICK et John ROMITA Jr.

Contenu vo : BATMAN #95, #96, #97 et #98; DETECTIVE COMICS #1025 et #1026; DETECTIVE COMICS #1027 (histoire principale et plusieurs back-ups); BATGIRL #47, #48 et #49; CATWOMAN #25 et #26

Prix : 12.99€