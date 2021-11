Marvel annonce le one-shot Eternals: The Undying

Le scénariste Kieron Gillen nous présentera un nouveau one-shot au milieu dans son run sur les Eternals, intitulé cette fois Eternals: The Undying. Le numéro a été annoncé avec les sollicitations de février 2022, et ce qui est le plus intéressant, c'est que le pitch révèle que Thanos sera désormais le leader des Eternals ! Le one-shot dessiné par Ryan Bodenheim signera également du personnage d'Uranos, comme nouveau vilain.

Thanos est désormais le leader des Eternals ! Mais croyez-le ou non... il n'est pas le pire chef que la société des Eternals ait jamais connu. Non, cet honneur revient à quelqu'un d'encore plus horrifique. Thanos est diabolique, oui, mais qui était le mal originel dont descendent les Eternels maléfiques ? Voici Uranos, the Undying. Et que les Célestes aient pitié de votre âme.